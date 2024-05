Il futuro dell’ex Lombarda Petroli tra bonifica in sospeso e un motel

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 27 maggio 2024) Porta in faccia alle richieste del fallimento della, ma accettato ilnell’area attigua della società Immobiliare Villasanta in liquidazione, nella maratona che parte oggi in Consiglio comunale per l’approvazione del nuovo Pgt a 10 giorni dalle elezioni. L’Amministrazione del sindaco uscente Luca Ornago continua la sua battaglia contro il consumo di suolo, scontrandosi con le curatele dei fallimenti delle due società che puntano a vendere al miglior acquirente i lotti per soddisfare i creditori. Ma la proposta deve risultare appetibile perché la vendita giudiziaria comporterà anche l’onere delladelle aree coinvolte nello sversamento nella notte del 22 febbraio 2010 dalla ex raffineria dismessa trasformata in sito di stoccaggio di idrocarburi nel Lambro fino alla foce del Po di almeno 2.