Il falco Stoltenberg e il rischio guerra mondiale Salvini sbotta | Scuse o si dimetta

(Di lunedì 27 maggio 2024) «Negare all'Ucraina la possibilità di usare» le armi occidentali «contro obiettivi militari legittimi sul territorio russo rende molto difficile per loro difendersi». Le parole del segretario della Nato Jens, dopo l'ennesima carneficina russa a Kharkiv, hanno aperto uno scenario inquietante. La reazione di Mosca è stata naturalmente immediata e incendiaria. Come ha ammonito il vicepresidente Dmitri Medvedev, «un attacco americano contro obiettivi russi significherebbe l'inizio di una» anche se ha annotato che «gli yankee sono comunque più cauti dei polacchi», rispondendo in questo modo al presidente Duda, che aveva annunciato la volontà di schierare armi nucleari tattiche nel suo Paese. In questo contesto già oltremodo pericoloso stanno lavorando dietro le quinte diversi governi dell'est e del nord Europa.

