Il ds Bonelli | Il Costone in serie B? Il coronamento di un’annata fantastica

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ladi finale playoff tra Vismederie ‘Note di Siena’ Mens Sana Basket è andata in archivio sabato sera con l’ultimo, emozionante, atto che ha decretato il successo dei padroni di casa sui biancoverdi. Una promozione in B Interregionale che arriva da lontano, programmata subito dopo la scorsa deludente annata dalla dirigenza gialloverde che ha saputo comporre un roster di primo livello grazie ad un budget importante ma che è stato fin da subito uno squadra che ha dominato la stagione regolare. "E’ ildi una annata– ha detto il direttore sportivo delFrancesco(foto) dopo il 90-82 sulla Mens Sana di sabato sera –. Molte altre società hanno iniziato a lavorare ad agosto, noi in realtà è da maggio dell’anno scorso che siamo sul pezzo".

