Il drammatico racconto di Christian Karembeu | “Uccisi due miei familiari con un colpo alla testa”

(Di lunedì 27 maggio 2024)ha rivelato in un collegamento in diretta TV di aver perso tragicamente due nipoti negli scontri a fuoco che sta dilaniando la Nuova caledonia, sua terra natale: "Li hanno colpiti i cecchini. La parola è dura ma non ce n'è un'altra: è stato un omicidio" .