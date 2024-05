Il divulgatore ci porta alla scoperta dei tesori nascosti della città distrutta dal Vesuvio

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 27 maggio 2024) Alberto Angela torna in prima tv – stasera alle 21.30 su Rai 1 – con due nuovi appuntamenti di Meraviglie, il programma sulle bellezze naturali e artistiche dell’Italia e del mondo. Nel primo, il popolareva in giro per Pompei,e ridelle sue meraviglie; mentre nella prossima puntata la star sarà lo sbarco in Normandia, ricorre infatti l’80esimo anniversario. Alberto Angela sul papà Piero: «Sorriso e semplicità erano i suoi segreti» X Leggi anche › Alberto Angela, i 60 annistardivulgazione tra studio dei reperti e famiglia Alberto Angela a Pompeo, anticipazioni Meraviglie In onda dal 2020, Meraviglie è un programma-itinerario fra arte e bellezze naturali nei siti riconosciuti come patrimonio dell’umanità dall’Unesco.