Il discorso senza filtri di Cannavaro nello spogliatoio dell’Udinese | “Volevano mettervelo in…”

(Di lunedì 27 maggio 2024) Fabioha salvato l'Udinese vincendo 0-1 a Frosinone mandando in B la squadra di Di Francesco. Un successo che l'ex capitano dell'Italia campione del mondo ha festeggiato con unmolto chiaro enegli spogliatoi. .

Il primo allenamento della Fiorentina senza Joe Barone . La squadra si stringe in cerchio tenendosi per mano insieme ai membri del club, compresi il presidente Commisso e anche i familiari del direttore generale viola. Prima di iniziare Italiano fa un discorso da brividi a tutti i ... fanpage

Google diventa a pagamento, brutte notizie per gli utenti: il servizio verrà bloccato a breve - Google diventa a pagamento, brutte notizie per gli utenti: il servizio verrà bloccato a breve - Google non sarà più gratuito, la conferma ufficiale è arrivata. A che cosa dovremo prepararci nello specifico Entriamo nel dettaglio. abruzzo.cityrumors

Roberto Mercadini chiude il Festival letterario Lectura Mundi - Roberto Mercadini chiude il Festival letterario Lectura Mundi - Storie che parlano del parlarsi": "un inno agli inni, un discorso sul fare discorsi ... che la lettura sia la chiave per capire e modificare la realtà intorno a noi: senza lettura immersiva, non ci ... ansa

Moby, la Corsica ‘ringrazia’ Vincenzo Onorato: è cittadino onorario di Bonifacio - Moby, la Corsica ‘ringrazia’ Vincenzo Onorato: è cittadino onorario di Bonifacio - Oltre ai ringraziamenti e ad elogiare la Compagnia, il Sindaco ha voluto ricordare quando, nel 2016, la Saremar abbandonò il collegamento e la Moby intervenne senza esitazione per ... Onorato ha ... sardegnareporter