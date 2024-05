Il disc jockey Faber Moreira rompe il muro delle 200 ore consecutive alla consolle ed è record

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Venerdì scorso ilha segnato un tassello importante nella sua carriera:re il200 oreal Pala Crs di Saluzzo (Cuneo). Il precedenteregistrato da Guinness Worldapparteneva al collega polacco Norberto Loco. La musica è partita mercoledì scorso alle 21 e poi viamaratone di 10 giorni con una breve sosta, consentita di due ore al giorno. La maratona musicale ha accolto migliaia di persone e a “dare una mano” alsono arrivati, amici e colleghi che hanno cercato di dargli al carica giusta per non mollare e per immortalare il momento in cui si stava facendo la storia del. “Testimoni” della maratona le telecamere e ben 15 testimoni sono stati scelti come osservatori con l’obbiettivo che tutto si svolgesse in maniera corretta.