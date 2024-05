Il commento Tadej è un alieno Ha salvato la corsa E adesso il Tour

(Di lunedì 27 maggio 2024) Angelo Costa Non sorprende il risultato: era noto fin dal giorno in cui ha deciso di venire al Giro. Né stupisce il modo: che fosse almeno un piano sopra agli avversari, a stare stretti, era altrettanto noto. Ma aPogacar va riconosciuto un pregio: dal primo all’ultimo giorno ha onorato la gara. Che gli sia bastato un filo di gas, non è solo merito o colpa sua: troppo superiore lui, poco impegnativi i rivali. Non è stata una vittoria normale: è stato il dominio di un extraterrestre. Per entrare nell’albo d’oro conquistando anche sei tappe, Pogacar non ha avuto bisogno di straordinari: dalla facilità con cui ha pedalato, il suo è sembrato un ottimo allenamento. In vista del prossimo obiettivo, la doppietta col, che manca dai tempi di Pantani.

Tadej Pogacar vince il Giro d’Italia 2024: quanto ha guadagnato in tutto - tadej Pogacar vince il Giro d’Italia 2024: quanto ha guadagnato in tutto - Come da pronostico tadej Pocagar è il trionfatore del Giro d’Italia 2024. Il 25enne sloveno non ha deluso le aspettative della vigilia dominando in lungo e in largo la 107esima edizione della corsa, ... quifinanza

Giro d'Italia - Il dominio di Tadej Pogacar alla Corsa Rosa spiegato in 10 statistiche (e qualche record) - Giro d'Italia - Il dominio di tadej Pogacar alla Corsa Rosa spiegato in 10 statistiche (e qualche record) - GIRO D'ITALIA - Con la tappa di Roma si è chiusa l'edizione 107 del Giro. Un'edizione dominata da tadej Pogacar che non solo ha vinto la classifica, ma ha anche ... eurosport

Tadej Pogacar, il nuovo imperatore del Giro d'Italia - tadej Pogacar, il nuovo imperatore del Giro d'Italia - tadej Pogacar, il ciclista sloveno della UAE Team Emirates, ha conquistato il Giro d'Italia 2024. La sua vittoria è stata celebrata a Roma, con una cerimonia di premiazione davanti al Colosseo. La cer ... informazione