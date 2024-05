Il ciclismo di Pogacar | antico - moderno? N - eterno!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024)? Tadej Poga?ar in Maglia Rosa sul podio di Roma richiama facilmente agli imperatori. Lui imperatore di questo Giro lo è stato senza dubbio compiendo imprese che sanno dicome ripetono spesso i cronisti e come recita, impietosa nei confronti degli avversari, la voce distacchi inflitti. Quando ha deciso di scattare ha emesso una sentenza, uno scatto del cambio quasi come uno del pollice, in giù o in su, a decretare il destino degli altri contendenti nell’arena. Che sia stata salita, cronometro, un percorso ondulato, la tappa era per Poga?ar. Sei successi parziali, la Maglia Rosa che non ha vestito solo per il primo giorno (così potrà tornare per “migliorarsi”), la maglia azzurra di miglior scalatore. Un bottino da record per uno che punta anche al Tour de France.