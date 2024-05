Il Chelsea ha scelto il nuovo allenatore | è Maresca ma deve pagare una clausola da 12 milioni

Tecnico umbro classe 1974. L’ultima esperienza al Cerqueto calcio Sassoferrato , 27 maggio 2024 – Belisario Favorini , classe 1974, è il nuovo allenatore del Sassoferrato Genga club neo promosso in Promozione . Ex Cerqueto, Eccellenza umbra, il neo mister dei sentinati ha vinto proprio in Umbria la ... vallesina.tv

2024-05-27 14:20:00 Arrivano conferme: Il Milan ha scelto il suo nuovo allenatore , non ci sono più dubbi. È fatta per Paulo Fonseca con il quali sono stati ultimati anche gli ultimissimi dettagli. Ora manca l’ultimo step che è quello relativo alla firma prevista al rientro dall’impegno amichevole ... justcalcio

Concluse le stagioni dei principali campionati europei, è già partito il valzer degli allenatori. Molti hanno già trovato panchina, qualcuno è in dirittura d’arrivo, pochi i posti ancora disponibili sulle panchine delle big. Si chiama fuori il Chelsea che annuncia, a sorpresa , Enzo Maresca come ... calcioweb.eu

Fonseca-Milan, il “no” ribalta la situazione: tutto da rifare - Fonseca-Milan, il “no” ribalta la situazione: tutto da rifare - Sono ore decisive per la scelta definitiva del nuovo tecnico che siederà sulla panchina rossonera al posto di Stefano Pioli ... milanlive

Napoli, questione Conte: si lavora per chiudere il contratto e il suo entourage. Sogno Chiesa-Lukaku - Napoli, questione Conte: si lavora per chiudere il contratto e il suo entourage. Sogno Chiesa-Lukaku - Dopo il matrimonio non concretizzatosi questo inverno, Conte è entusiasta dell’ipotesi Napoli e non ne fa nemmeno una questione di mercato. gonfialarete

Fonseca ai dettagli con il Milan: continuità tattica e gli obiettivi di mercato - Fonseca ai dettagli con il Milan: continuità tattica e gli obiettivi di mercato - La telenovela sul nuovo allenatore del Milan sta per giungere all'episodio conclusivo. Dopo aver sondato Julen Lopetegui, Antonio Conte, Sergio Conceicao e ... footballnews24