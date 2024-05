Il Catanzaro riparte da Vivarini | con i piedi per terra ma con gli occhi al cielo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2024) Smaltita la delusione per la sconfitta nella semifinale playoff, è tornato subito il sereno in casa del: tracciare il bilancio della stagione a mente fredda ha consentito di ritrovare uno spirito positivo che in realtà non era mai venuto meno nelle valutazioni del presidente Floriano Noto, che è sempre rimasto con iper. Il, dopotutto, era una neopromossa con un organico che secondo i dati di Transfermarkt vale meno di 17 milioni di euro e, in base a questo dato, avrebbe dovuto disputare i playout per non retrocedere in C. Invece la stagione è stata una entusiasmante cavalcata fino al 5° posto in classifica generale, e soltanto la Cremonese che ha un organico che vale oltre 34 milioni di euro, quindi più del doppio di quello dei calabresi, è riuscito a batterli in semifinale, neanche senza fatica soprattutto nella gara d’andata finita 2-2 al Ceravolo.