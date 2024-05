Il caso della morte di Onorato il timore nella lettera alla famiglia | Mi sono fidato di persone sbagliate C’è gente che mi vuole male

“Ma che prima volta…Ho sempre onorato il 25 Aprile senza doverlo sbandierare e senza politicizzarlo”. Così Matteo Salvini alla celebrazione del 25 Aprile in largo Caduti milanesi per la Patria a Milano. “Non l’ho detto fino all’ultimo per evitare che ci fossero quelli che invece di celebrare il ... ilfattoquotidiano

Il giallo della morte di Angelo Onorato, la moglie Francesca Donato insiste: “L’hanno ucciso” - Il giallo della morte di Angelo onorato, la moglie Francesca Donato insiste: “L’hanno ucciso” - Insomma, un sovrapporsi di versioni che la polizia sta cercando di dipanare: ieri sono state prelevate le immagini della videosorveglianza del negozio di materiali edili e sanitari di onorato, Casa, ... ilsecoloxix

Angelo Onorato, la verità dall'autopsia: per i familiari «non si è ucciso». Gli indizi, le telecamere, il movente: cosa non torna - Angelo onorato, la verità dall'autopsia: per i familiari «non si è ucciso». Gli indizi, le telecamere, il movente: cosa non torna - Nessuna collutazione dunque, ipotesi difficile da credere nel caso onorato sia stato sorpreso in auto da qualcuno che gli avrebbe poi stretto la fascetta alla gola: se davvero è andata così, com'è ... leggo

Angelo Onorato, la verità dall'autopsia: per i familiari «non si è ucciso». Gli indizi, le telecamere e il movente: cosa non torna - Angelo onorato, la verità dall'autopsia: per i familiari «non si è ucciso». Gli indizi, le telecamere e il movente: cosa non torna - La Donato ha consegnato una lettera che onorato aveva lasciato al suo avvocato e rivolta ai familiari, in cui diceva di rivolgersi proprio al legale "nel caso in cui mi accadesse qualcosa". Secondo ... leggo