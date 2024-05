Il cammino imperiale | guida alla crescita personale l’appassionante opera di Danilo Nicastro

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 27 maggio 2024) “Il” è l’interessantemotivazionale di, nella quale si intreccia fantasia e realtà per narrare una storia di conquista e di successo, e per far comprendere ai lettori in che modo si possa agire per raggiungere i propri obiettivi. Il protagonista del romanzo è Louis, un moderno condottiero impegnato su diversi fronti: egli inizia come insegnante ma poi integra la sua professione con quella di comunicatore e anche di uomo d’affari. La sua passione è l’economia aziendale, ed egli cerca di insegnarla ai suoi alunni in modo che possano acquisire gli strumenti per intraprendere il loro, proprio come aveva fatto lui, che è ormai diventato un re – «Come un Napoleone delle idee, egli portava la sua visione di un mondo più illuminato direttamente nelle loro menti, alimentando il fuoco dell’ambizione in ognuno di loro.