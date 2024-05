Ieri in Campania | scomparso da sabato nel Salernitano - trovato senza vita

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, domenica 26 maggio 2024. Avellino – Il comizio pubblico di Elly Schlein ad Avellino è stato annullato, come noto, a causa del grave lutto che ha colpito il candidato sindaco del campo largo, Tonino Gengaro, che nella serata di venerdì ha perso l’amato e stimato papà Tommaso. Tuttavia la Segretaria nazionale del Partito Democratico, non ha saltato la tappa in Irpinia già precedentemente calendarizzata, seppur tenuta in forma “privata”. E così, dopo avere partecipato nella mattinata dialla grande manifestazione di Napoli organizzata dalla Cgil per dire no all’autonomia differenziata, Schlein ha fatto tappa a Montella e per l’occasione ha anche registrato un video a sostegno di RizBuonopane.