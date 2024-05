‘IDDA’ | un omaggio all’Etna il nuovo singolo del cantautore Ciauda un inno alla vita

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il 2 giugno esce su tutte le piattaforme e social media “Idda”, ildelcatanese(nella foto d’apertura). Unvibrante, il vulcano che domina la sua terra natale, la Sicilia, e così soprannominato dai suoi concittadini. Unpotente e commovente che unisce la tradizione musicale siciliana a sonorità elettroniche moderne, con cuicelebra la forza creatrice e la bellezza selvaggia del vulcano. Un mix esplosivo di tarantella e musica elettronica, che crea un’atmosfera unica e coinvolgente. “Idda” è stata realizzata da(voce e chitarra), Roberto Stimoli (Ronroco) che ha anche curato gli arrangiamenti; e dal giovane Andrea Guglielmino in arte AwgDeejay uno dei più apprezzati Dj della scena elettronica siciliana, che ha curato la parte elettronica, il missaggio e il mastering.

