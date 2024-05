I taxi in piazza contro il governo | sciopero nazionale il 5 e 6 giugno

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 27 maggio 2024) Iscendono di nuovo inil. Per il 5 e il 6è stato proclamato un nuovodi 48 ore, annunciato da Ugl, FederCisal, Satam, Tam, Claai, Unione Artigiani, Unione Tassisti d’Italia, Uri, Fast Confal, UnicaCgil, Orsa, Usb, Unimpresa, Sitan/Atn. “Non essendo pervenuta alcuna convocazione” dopo lodel 21 maggio, fanno sapere le sigle, viene indetta una nuova mobilitazione “i diffusi fenomeni di abusivismo presenti nel settore e per chiedere la regolamentazione delle piattaforme tecnologiche”. Secondo i tassisti “non si può, con una autorizzazione di noleggio presa in Calabria, continuare a fare impunemente il tassista a Roma o a Milano, impedendo così di fatto alle amministrazioni locali, in una logica di programmazione, di poter dimensionare i propri organici in funzione dei propri bisogni”.