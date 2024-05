Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 27 maggio 2024) A ormai oltre tre anni e mezzo dal loro ritorno al potere in Afghanistan, isaranno rimossidelle organizzazioniche» del governo russo. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. «Il Kazakistan ha recentemente preso una decisione, che prenderemo anche noi, quella di rimuovere (idelle organizzazioniche», ha detto all'agenzia di stampa Ria Novosti. Isulladelle organizzazioniche indal 2003 maha rapporti con loro da diversi anni e ha già ricevuto i loro emissari sul suo territorio in più occasioni. Da quandotornati al potere, ihanno ricevuto un'attenzione piuttosto conciliante dain cambio della promessa che non permettano alle organizzazioni più radicali di stabilirsi nella zona.