(Di lunedì 27 maggio 2024) Una rosa ridotta ma con un potenziale che lascia il. IDoc Afaph si sono espressi con riscontri di assoluto valore tecnico nella prova inteprovinciale Fifal, riservata alla categoria Cadetti che si è svolta nei giorni scorsi presso il campo scuola degli Oliveti. Contro un’agguerrita schiera di sessanta rivali con cui confrontarsi nelle loro discipline i preparatissimiDoc Apahhanno conquistato la top ten. Al loro fianco la coach Vittoria Bertelloni, ma soprattutto l’allenatore e tecnico nazionale Marco Del Medico che ormai li segue da qualche tempo. I risultati degli allenamenti e il duro non hanno fatto tardare gli ottimi risultati. Gabriel Christian Goga, dopo un primo salto valutato nullo con qualche perplessità, ha “sistemato“ la battuta con le dritte di Del Medico è ha chiuso migliorando il best personal nel salto in lungo con la misura di 5,80 metri e un ottimo sesto posto.

I runnerini dell’Afaph lasciano il segno - I runnerini dell’Afaph lasciano il segno - Una rosa ridotta ma con un potenziale che lascia il segno. I runnerini Doc Afaph si sono espressi con riscontri... Una rosa ridotta ma con un potenziale che lascia il segno. I runnerini Doc Afaph si ... lanazione

Atletica Ai campionati regionali Csi di Pisa giornata da incorniciare per i Runnerini Doc Afaph. Simone Fregosi domina nel peso. Vale l’oro il salto di Enea Chesi - Atletica Ai campionati regionali Csi di Pisa giornata da incorniciare per i runnerini Doc Afaph. Simone Fregosi domina nel peso. Vale l’oro il salto di Enea Chesi - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... msn