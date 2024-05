Per la prima volta da dicembre una raffica di razzi è stata lancia ta dalla Striscia di Gaza su Tel Aviv . L’ultimo bombardamento sull’area, infatti, risale a dicembre. L’attacco, rivendicato dalle brigate Qassam, il braccio armato di Hamas , ha fatto scattare le sirene in diverse aree israeliane. ... ilfattoquotidiano

Il movimento estremista palestinese Hamas ha lancia to una raffica di razzi da Gaza che ha fatto scattare le sirene di allarme fino a Tel Aviv , per la prima volta dopo mesi, in una dimostrazione di resilienza a più di sette mesi dall'inizio della massiccia offensiva aerea, marittima e terrestre ... ilfogliettone

I razzi su Tel Aviv, poi il raid di Israele a Rafah: 40 morti. Idf: colpiti alti ufficiali di Hamas - I razzi su Tel aviv, poi il raid di Israele a Rafah: 40 morti. Idf: colpiti alti ufficiali di Hamas - Torna a infiammarsi la guerra a Gaza. Nella notte di ieri le forze israeliane hanno effettuato un attacco nell'area di Hamas, dopo che qualche ora prima una serie di razzi erano stati lanciati verso ... ilgiornale

L'ultimo massacro a Gaza, bombe sulla tendopoli fanno strage di civili: "Decine di morti" - L'ultimo massacro a Gaza, bombe sulla tendopoli fanno strage di civili: "Decine di morti" - Ieri otto razzi sono stati lanciati da Hamas su Tel aviv (non accadeva da quattro mesi): una donna è rimasta ferita. Attacco su Tel al-Sultan: "Almeno 50 morti" Il ministero della Sanità di Gaza, ... today

Attacco aereo a Rafah: decine di vittime in un’area umanitaria - Attacco aereo a Rafah: decine di vittime in un’area umanitaria - Un attacco aereo israeliano ha causato un alto numero di morti e feriti in un’area designata umanitaria vicino a Rafah, nel sud di Gaza. La Mezzaluna Rossa Palestinese ha dichiarato che l’attacco ha c ... online-news