I palestinesi accusano Israele di aver compiuto una strage di civili vicino a Rafah

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il 27 maggio le autoritàhanno accusatodibombardato un centro per sfollati, nel sud della Striscia di Gaza, uccidendo almeno quaranta persone. Leggi .

Tel Aviv, 24 mag. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha vieta to all’ ambasciata spagnola in Israele a Gerusalemme di fornire servizi ai palestinesi della Cisgiordania . La decisione segue il riconoscimento da parte della Spagna di uno Stato palestinese e dopo che, secondo ... calcioweb.eu

Il ministro degli esteri israeliano Israel Katz ha deciso di interrompere i contatti tra la "missione spagnola in Israele ed i palestinesi e di vietare al Consolato spagnolo a Gerusalemme di fornire servizi ai palestinesi di Giudea e Samaria" (Cisgiordania). Lo ha fatto saper il ministero ... quotidiano

A poche ore dalla decisione della Corte di giustizia internazionale dell’Aja sulla guerra a Gaza , scoppia un caso diplomatico tra Tel Aviv e Madrid. Il ministro degli esteri israeliano Israel Katz ha deciso di interrompere i contatti tra la “missione spagnola in Israele ed i palestinesi e di ... ilfattoquotidiano

Guerra a Gaza, raid mortale su Rafah. IdF: uccisi due leader di Hamas - Guerra a Gaza, raid mortale su Rafah. IdF: uccisi due leader di Hamas - L'invito del gruppo mira a creare una pressione internazionale significativa per porre fine alle violenze e ottenere giustizia per le vittime palestinesi. L'ANP sollecita intervento Usa contro ... theitaliantimes

INFERNO DI TENDE A RAFAH - INFERNO DI TENDE A RAFAH - Sono almeno 40 le vittime tra cui uomini, donne e bambini, morti carbonizzati durante l'attacco delle forze israeliane sulla tendopoli di Tal as-Sultan a Rafah, nella Striscia di Gaza, nella serata L' ... 9colonne

Herz and Omar Show, così due amici raccontano la routine a Gaza su Instagram - Herz and Omar Show, così due amici raccontano la routine a Gaza su Instagram - La storia di Mohameed Herzallah e Omar Shareed, giovani palestinesi noti su Instagram con la pagina Herz and Omar Show. Ecco cosa fanno ogni giorno ... startupitalia.eu