I migliori oli della Puglia scelti dal Gambero Rosso

(Di lunedì 27 maggio 2024) L'ultima campagna olearia ha visto laconfermarsi come la regina dell'olio extravergine italiano, sia in termini quantitativi, con la metà dell'olio nazionale che viene prodotto qui, ma anche per quanto riguarda l'ambito qualitativo. Una constatazione che abbiamo potuto toccare con mano anche durante gli assaggi per la guida Oli d'Italia 2024. I numeri nell'ultima edizione di Oli d'Italia Grandi conferme ci sono state per quanto riguarda tutta la provincia di Bari e per quella riferita alla BAT, ovvero all'area Barletta-Andria-Trani, con la varietà Coratina a farla da padrona nelle produzioni (sia in versione monovarietale che nei blend) seguita dall'Ogliarola barese e dalla Peranzana. Negli ultimi anni, inoltre, è esplosa la produzione di qualità e la relativa presenza in guida nella zona del Gargano dove i produttori si stanno impegnando notevolmente nel dare un cambio di passo nella valorizzazione delle loro varietà autoctone a cominciare dall'Ogliarola garganica.