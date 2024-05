I migliori documentari su Netflix

Chi lo dice che le storie di finzione siano meglio di quelle tratte dalla realtà? Solitamente su Netflix si va alla ricerca di serie di finzione, titoli fantasy, thriller, storie d'animazione, horror o romantiche per svagarsi e trovare un'alternativa alla brutalità della vita reale. Oltre a... today

I migliori documentari da vedere su Netflix - I migliori documentari da vedere su Netflix - La storia della comunità di San Patrignano, raccontata attraverso le testimonianze di chi l’ha vissuta. Fondata da Vincenzo Muccioli nel 1978, a Coriano, in provincia di Rimini, nacque durante il boom ... vanityfair

The Beach Boys: recensione del documentario Disney+ - The Beach Boys: recensione del documentario Disney+ - Il nuovo documentario – The Beach Boys-, disponibile su Disney ... Brian Wilson- è considerato dai critici uno dei geni viventi della musica e uno dei migliori musicisti mai esistiti. 100 milioni di ... cinematographe

DE ROSSI: "SO COSA DEVO MIGLIORARE" - DE ROSSI: "SO COSA DEVO MIGLIORARE" - "Questi mesi mi hanno ricordato le cose che già sapevo. Ho avuto conferme sugli aspetti che devo migliorare. comunque complicato fare un resoconto dopo neanche una stagione intera, ma la prossima sarà ... servizitelevideo.rai