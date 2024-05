I miei 40 anni legati a doppio filo al Prato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Vincenzo Esposito, Ciccio per i pratesi, è una delle persone che hanno dato di più al calcio biancazzurro come giocatore, allenatore, general manager, ma soprattutto come persona raziocinante in un mondo troppo spesso schizofrenico e sussultorio. Stabilì colun connubio di reciproco indissolubile affetto. Negli ultimi, tanto per restare nella famiglia biancazzurra che gli è cara, fu sovrintendente alle giovanili che ebbero un’esplosione insolita. Sempre con equilibrio e moderazione. Avrebbe titolo per dare lezioni tecniche, psicologiche e manageriali a tanti, ma evita le proposizioni pubbliche. Per levargli una parola di bocca c’è voluto il trapano dell’antica amicizia. "Arrivai alla stazione centrale nel luglio 1982 – dice – in unainebriata dalle imprese di un leggendario Paolo Rossi e della nazionale campione del mondo di Bearzot.