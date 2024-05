I grillini oscurano il vademecum di Conte | addio al divieto di metterci la faccia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Grafiche ad personam, santini, gigantografie, vele e spot. La campagna dei 5 Stelle è uguale a quella di tutti gli altri. Ilimposto da Roma alla fine viene bypassato. Superato dagli stessi europarlamentari. Come rivela qualcuno, senza esporsi, altro che «educazione civica», quel manuale «sarebbe servito a favorire i capilista, ovvero i candidati noti all'opinione pubblica, calati dall'alto e non coloro che invece hanno dovuto superare due turni di europarlamentarie». Ecco perché nella sfida all'ultima preferenza ognuno cerca di salire sul carro vincente e finisce col prevalere il solito principio machiavelliano, in politica sempre attuale: il fine giustifica i mezzi. Motivo per cui ogni aspirante deputato, a casa propria, fa come gli pare e il layout imposto resta un ricordo di inizio primavera, così come la foto scattata in quel di Roma, su cui doveva basarsi ogni iniziativa pubblicitaria.