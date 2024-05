I gioielli aretini seducono Las Vegas

(Di lunedì 27 maggio 2024) Arezzo, 27 maggio 2024 – Un consistente gruppo di aziende aretine associate a Confindustria Toscana Sud si sta preparando per partecipare alla fiera della gioielleria JCK, in programma dal 31 maggio al 3 giugno a Las. Coar spa, Croma Catene srl, Del Pia srl, Giordini srl, Gold Art srl, Graziella Braccialini spa, Jessica spa, Migliorinisrl, Orchidea Preziosi srl, Prestige srl, Richline Italy srl, S.I.L.O. spa, Unoaerre Industries spa. Queste le aziende che prenderanno parte alla collettiva organizzata da ICE e Camera di Commercio di Arezzo e Siena alla fiera. Tra loro Giordana Giordini, Presidente della Sezione Oreficeria Gioielleria di Confindustria Toscana Sud, che recentemente è stata nominata rappresentante del settore industria nel Direttivo di Promosienarezzo, la società della Camera di Commercio di Arezzo Siena che supporta le PMI locali nel loro percorso di internazionalizzazione.

