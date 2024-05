I genitori ricercatori stanno pagando un prezzo elevato per i viaggi delle conferenze | ecco come risolvere il problema

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 27 maggio 2024): sfide e soluzioni per iSeisono costretti a bilanciare lavoro e famiglia durante iper. Le sfide includono la cura dei figli, costi aggiuntivi e mancanza di supporto.alcune storie che illustrano tali difficoltà. Partecipare a, workshop e altri eventi è fondamentale per l’avanzamento della carriera accademica. Tuttavia, per i, questo comporta un carico di lavoro extrae la necessità di trovare opzioni di assistenza all’infanzia. Sebbene alcuni finanziatori riconoscano i costi aggiuntivi per la cura dei figliuna responsabilità condivisa, molte organizzazioni non forniscono L'articolo proviene da News Nosh. .