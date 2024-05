I dubbi dei politici europei sulla tenuta economica della UE e il nervosismo nei dibattiti

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ce la farà l’Unione Europea ad allontanarsi dal burrone su cui sta pericolosamente penzolando? Torneràstrada dello sviluppo e dei valori che ispirarono la creazioneCEE? Detto in maniera più semplice, quali prospettive economiche ci darà Bruxelles per i prossimi anni? Le elezioni per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo sembra possano segnare grossi cambiamenti in questo senso. Cinque anni consecutivi di crisi Negli ultimi cinque anni l’economia europea ha subito una serie di crisi consecutive: il Covid, la guerra in Ucraina, l’inflazione alle stelle, lo shock energetico. Sullo sfondo, intanto, vi è la rottura delle relazioni con la Russia e il deterioramento di quelle con la Cina, oltre alla turbolenza nei rapporti col Medio Oriente a causa delle azioni di Israele.