I contendenti lasciano fuori Porro del Tottenham per la fase finale

(Di lunedì 27 maggio 2024) 2024-05-27 14:10:17 Ecco quanto riportato poco fa: Il largo delPedroe il difensore centrale dell’Aston Villa Pau Torres sono stati esclusi dalla rosa provvisoria della Spagna per Uefa Euro 2024 che include Fermin Lopez e due compagni di squadra adolescenti del centrocampista del Barcellona, ??Lamine Yamal e Pau Cubarsi.è stato direttamente coinvolto in 11 gol in 37 presenze durante la sua prima stagione agli Spurs dopo un trasferimento da 39 milioni di sterline dallo Sporting, ma l’allenatore della Roja Luis de la Fuente non ha nominato il 24enne in un gruppo di allenamento di 29 uomini che sarà ridotto di tre giocatori per la scadenza del torneo del 7 giugno. L’ex giocatore del Manchester Cityè stato protagonista dell’amichevole sconfitta per 1-0 dalla Spagna contro la Colombia allo stadio di Londra del West Ham a marzo, mentre Torres non gioca con la nazionale da 90 minuti nella vittoria per 3-1 su Cipro a novembre.

Calciomercato: Tottenham. Juve, Milan e Bayern su Emerson Royal - Calciomercato: tottenham. Juve, Milan e Bayern su Emerson Royal - Gli Spurs aprono alla cessione del 25enne brasiliano LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Emerson Royal è stato aggregato alla squadra che partirà ... sport.tiscali

All Eyes On Me – il focus sul 38° turno di Premier League - All Eyes On Me – il focus sul 38° turno di Premier League - Visualizzazioni: 2 Nuovo appuntamento con All Eyes On Me, la rubrica di Calcio Style dedicata alla Premier League. Di seguito il resoconto dettagliato della trentottesima ed ultima giornata del campio ... calciostyle

Premier League, classifica finale: City campione, Tottenham in Europa League. Il Forest è salvo - Premier League, classifica finale: City campione, tottenham in Europa League. Il Forest è salvo - La netta vittoria dei Citizens contro il West Ham rende vano il successo dell'Arsenal contro l'Everton, gli uomini di Guardiola sono campioni d'Inghilterra per la quarta volta di fila. msn