I cinque eventi negativi L’infortunio di Tramoni e le rivincite degli ex

(Di lunedì 27 maggio 2024) di Michele Bufalino PISA E’ stata ormai archiviata una stagione tra alti e bassi, ricca di colpi di scena, per lo più in negativo. Ecco imomenti peggiori del campionato 2023-24.di. La vittoria di Genova all’esordio, con la Sampdoria, per 0-2, ha rappresentato la grande illusione della stagione. Quella partita però è ricordata specialmente per il grave infortunio di Matteo. Il corso è rimasto fuori, rompendosi il crociato, per 8 mesi, aumentando i rimpianti per ciò che poteva essere stato e non è stato. A fine campionato il numero complessivo di infortuni ha toccato addirittura quota 55, un vero e proprio record. Leex. Pisa-Spezia 2-3 e Brescia-Pisa 3-1 rappresentano due dei momenti sportivi peggiori del campionato, racchiusi sotto lo stesso comune denominatore, la rivincitaex.