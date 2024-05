I buchi neri sono senza tempo è impossibile entrarci

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Attraggono la materia ma non la divorano, lasciandola ruotare all'esterno in un vortice di frammenti: è il nuovo ritratto dei, che rivoluziona la loro immagine. Nonostante la loro gravità eserciti una fortissima attrazione sulla materia, questa non riesce a entrare perché, al loro interno, il(così come lo rappresentiamo) non esiste. La nuova immagine di questi misteriosi oggetti cosmici emerge dalla ricerca pubblicata sulla rivista Physical Review D da Salvatore Capozziello ed Emmanuele Battista, del dipartimento di Fisica "E. Pancini" dell'Università Federico II di Napoli, e Silvia De Bianchi,del dipartimento di Filosofia "Piero Martinetti" dell'Università Statale di Milano. "Nella teoria della Relatività generale esiste il problema delle singolarità", dice Capozziello all'ANSA.