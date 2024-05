I biancorossi diretti verso il girone B Se le vedranno con le squadre del centro Italia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) I quarti di finale playoff giocati sabato sera hanno aggiunto altre 4alle 53 già certe di comporre la prossima Serie C: si tratta delle 4 eliminate Padova, Juventus U23, Catania e Torres, mentre il 28 maggio e il 2 giugno si giocheranno le due semifinali Avellino-Vicenza e Carrarese-Benevento. Ad oggi dunque mancano solo 3 nomi per comporre il mosaico delle 60. Se i criteri geografici di composizione orizzontale dei gironi rimarranno gli stessi degli ultimi 3 anni, per ic’è la certezza di essere inseriti nel"B". Ad oggi infatti nel"A", quello del Nord, sono già 20 lefra Veneto (Padova, Legnago, Virtus Verona, Arzignano, Caldiero e Chioggia), Friuli (Triestina), Trentino (Trento), Lombardia (Alcione, Lecco, Feralpi, Atalanta U23, Giana, Lumezzane, Pro Patria, Albinoleffe, Pergolettese e Renate) e Piemonte (Pro Vercelli e Novara) e addirittura diventeranno 21 se il Vicenza non riuscisse a vincere i playoff, costringendo così una a emigrare in modo forzato nel "B".