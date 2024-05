I Benetton che danno lezioni di imprenditoria con un buco da 230 milioni

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 27 maggio 2024) Breve storia triste. Iscoprono unnei conti della loro azienda da 230. Il tutto mentre uno dei giovani rampolli della famiglia dàdisui social. L’Italia è un paese di professori, Da sempre c’è in ogni bar quello descritto in maniera sublime da Stefano Benni («Bar Sport») come il Tuttologo, cioè una persona in grado di spiegarti qualsiasi cosa su qualsiasi argomento. Ammettiamolo, ne esiste uno in ogni ufficio, famiglia, gruppo di amici. Poi né arrivato internet ed il Tuttologo ha capito che la sua vocazione poteva diventare una professione. E così ecco tutto un pullulare di canali YouTube e non solo su ogni argomento dello scibile umano per lo più affidati a presunti geni del settore. Ed in questo l’economia si distingue per distacco rispetto alle altre materie.