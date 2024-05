Dopo un lungo iter di approvazione, giunge finalmente in Gazzetta il Piano incentivi 2024. Nessuna novità rispetto alla presentazione, acquistare un’elettrica non è mai stato così conveniente.... Leggi tutto dmove

Il 3 giugno alle ore 10 sarà attiva la piattaforma per la prenotazione degli Ecobonus 2024 . In totale sono 950 milioni le risorse stanziate per i veicoli usati e per l'acquisto di auto poco inquinante. Vediamo quanto valgono i nuovi Incentivi e chi potrà usarli.Continua a leggere fanpage

I 5 migliori SUV da acquistare con gli incentivi auto 2024 - I 5 migliori SUV da acquistare con gli incentivi auto 2024 - Tempi di incentivi auto, che saranno attivi a partire dal prossimo 3 giugno. Vediamo, dunque, tutti quei SUV che diventeranno particolarmente appetibili ... ilgiornale

Incentivi auto 2024, come funzionano: ecco come ottenere fino a 14mila euro e quando. Domande e risposte - incentivi auto 2024, come funzionano: ecco come ottenere fino a 14mila euro e quando. Domande e risposte - Un miliardo sul piatto per rinnovare il parco auto nazionale (che ha una anzianità media di 12 anni) e ridurre l'inquinamento. È operativo da sabato il nuovo pacchetto di ... ilmessaggero

Il piano auto per l'Italia - Il piano auto per l'Italia - Per quanto riguarda il sito lucano, ribadito che nell'arco di 2 anni, e più precisamente entro il 2026, saranno prodotti 5 modelli sulla nuova piattaforma. Nel primo trimestre del 2025 partirà la ... rainews