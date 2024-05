Hockey ghiaccio Bolzano | arriva il rinnovo per Daniel Mantenuto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024), attaccante della nazionale italiana disu, ha rinnovato anche per la stagione 2024-2025 il suo contratto con il, franchigia che milita nell’ICELeague. Un sodalizio quindi che arriverà alla sua terza stagione, con la volontà di provare a togliersi delle soddisfazioni importanti nell’annata che ripartirà fra qualche mese. “Gli ultimi due anni asono stati speciali, ma è mancata la ciliegina sulla torta – ha dettoal sito del club altoatesino –, abbiamo un grande gruppo e sappiamo che abbiamo tutte le carte in regola per conquistare la coppa: ci siamo andati vicino due anni fa, l’anno scorso, dopo un avvio difficile, abbiamo saputo ritrovarci e combattere fino a gara 7 di semifinale”.