Ho visto e parlo Sarah Toscano ne esce a pezzi | la vittoria a Amici 23 cancellata in un attimo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Per, fresca vincitrice di23, non tutto sta andando secondo i piani. Nelle ore scorse è arrivato un giudizio tagliente nei suoi confronti da parte di una persona che non è certa l’ultima arrivata. Intanto sabato i finalisti di23 sono stati ospiti di Verissimo, incassando applausi e scena aperta e auguri per il futuro. “Da adesso per tutti questi ragazzi inizia il ” percorso vero e proprio ” nella professione che hanno scelto”. >> “Davanti a tutti”. Ayle e Lucia di23, c’è il colpo di scena. Bastano le immagini “Anche he ha scelto loro. Non che il “prima ed il durante ” del talent non siano stati tali, più che altro, é che ora, hanno acquisito maggiore consapevolezza delle loro capacità e peculiarità, con più contezza degli strumenti a loro disposizione per raggiungere tutti gli obiettivi che si sono prefissati.