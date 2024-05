Hercai | trama e streaming Stagione 1 puntata 7 | Quando arriva la notte

(Di lunedì 27 maggio 2024) Lunedì 27 maggio 2024 è andata in onda ladal titolo “la”, settimo episodio della primadella fiction turcaAmore e Vendetta, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata. Qui la descrizione del programma e cast,di tutti gli episodi.Amore e Vendetta –episodio 7 L’episodio inizia con Gönül che dichiara a Reyyan di essere sua moglie e Azize che accusa Nasuh di aver rapito Elif. Reyyan chiede ad Azat di riportarla indietro da Miran e nella discussione finiscono per avere un incidente. Intanto Miran sfoga la sua rabbia con F?rat, urlando: “Non mi avrebbe lasciato! Lo so, le ho visto l’anima!”. Reyyan e Gönül si ritrovano nello stesso ospedale: Reyyan va sull’altalena e Miran, trovandosi lì, raccoglie la sua sciarpa nera.

