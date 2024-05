Hanno fatto sapere che se ne va Isola dei Famosi che dispiacere agli occhi del pubblico

(Di lunedì 27 maggio 2024) La puntata di ieri e il televoto che ne faceva da protagonista, per il volere del, ha determinato la eliminazione di Dario Cassini, che era sbarcato a L’dei2024 solamente da due settimane ma la sua avventura è finita ben presto. Chi avrà la peggio tra i naufraghi in nomination mercoledì prossimo? Al momento i concorrenti più nominati dal resto della tribù de L’dei2024 e che, quindi, sono in sfida l’uno contro l’altro al televoto sono come sempre Artur Dainese (sempre in nomination), Edoardo Stoppa, Matilde Brandi, Karina Sapsai e Linda Morselli. Cosa dicono i sondaggi appena aggiornati online.dei, chi è la prossima a uscire Diverse le critiche accumulate negli ultimi mesi e tutte indirizzate contro Edoardo Stoppa, detto vincitore prescelto da L’dei2024 sin dall’inizio della discussa e fallimentare edizione.

L’ultima puntata de L’ Isola dei Famosi 2024, andata in onda ieri, ha visto la eliminazione di Dario Cassini e il ritorno di Khady Gueye nel ruolo di leader della Playa e del gruppo di concorrenti rimasti. Non solo, si è verificato anche qualcosa d’inatteso. Neanche se ne parlava più. Matilde ... tuttivip

C’erano una volta in “C’era una volta… a Hollywood” - C’erano una volta in “C’era una volta… a Hollywood” - Il film di Tarantino ha lanciato le carriere di un bel po' di giovani attori e attrici, come Margaret Qualley, Maya Hawke, Mikey Madison, Sydney Sweeney e Austin Butler ... ilpost

Uomini e Donne non va in onda perché è finito, cosa trasmette Canale 5 al suo posto - Uomini e Donne non va in onda perché è finito, cosa trasmette Canale 5 al suo posto - Oggi, lunedì 27 maggio, Uomini e Donne non andrà in onda su Canale 5. Il dating show di Maria De Filippi è giunto al termine venerdì 24 maggio quando è stata trasmessa l’ultima puntata. Al suo posto ... fanpage

Ecco come partecipare a Don’t Forget the Lyrics - Ecco come partecipare a Don’t Forget the Lyrics - Ecco come fare a partecipare a Don't Forget the Lyrics, il programma condotto da Gabriele Corsi in onda su NOVE. donnaglamour