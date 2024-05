Hamas è l' ostacolo allo Stato palestinese Annalisa Chirico gela Orsini sulla guerra a Gaza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Continuano le azioni militari israeliane a. Nelle ultime ore un pesante attacco ha ucciso numerosi civili a Rafah. Lo stesso premier Benjamin Netanyahu ha parlato di "tragico errore". Intervenuta a Prima di domani, il talk show condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, la giornalistaha spiegato quale sia il principale problema per: "Siamo in un momento molto critico perché le capacità militari disono ancora presenti e la presenza diè l'principale alla nascita di uno". Laha poi risposto a quanti accusano Israele di crimini di, ricordando le indagini interne già in corso nel Paese: "Quando il procuratore militare israeliano, una donna, un generale, afferma che ci sono 70 inchieste aperte per comportamenti potenzialmente criminali da parte di componenti delle forze armate israeliane, credo sia la procuratrice generale di un Paese democratico".