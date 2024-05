Gwangju FC-Pohang Steelers martedì 28 maggio 2024 ore 12 | 30 | formazioni - quot - pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di lunedì 27 maggio 2024) Reduci entrambe da un pareggioFC esi affrontano in questo incontro valevole per il quindicesimo turno di K-League sudcoreana. Padroni di casa che sono ai margini della zona playoff e che seguono gli ospiti di 10 punti: nell’ultimo turno è arrivato per la prima volta in campionato il pareggio dopo 13 gare con 5 vittorie (4 InfoBetting: Scommesse Sportive e