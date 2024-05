Guidonia – Sicurezza stradale controlli con tecnologia autoscan

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 27 maggio 2024) La Polizia Locale, questa mattina (27 maggio), ha pianificato un servizio di controlloutilizzando l’a disposizione del Comando di via Roma. Si tratta di uno strumento tecnologico che consente di rilevare i veicoli sprovvisti di copertura assicurativa o senza revisione. L’è in grado di leggere la targa in tempo reale e di confrontarla con la banca dati del Ministero dei Trasporti, facendo la visura del mezzo. Il servizio è stato svolto, congiuntamente, dal Servizioe Infortunisticae dal Gruppo Pronto Intervento-Controllo del Territorio. A questa attività si somma, tra le altre, ultimamente, quella di monitoraggio della viabilità nella frazione di Colle Fiorito. Non tutti gli automobilisti, infatti, rispettano il senso unico introdotto in via delle Ginestre, nonostante la presenza della prescritta segnaletica orizzontale e verticale.