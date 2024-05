Guerra ultime notizie Cremlino | Nato coinvolta nel conflitto Borrell | Inorridito per attacchi israeliani a Rafah Idf | Sparatoria al confine con l’Egitto

(Di lunedì 27 maggio 2024) Almeno 40 morti e 180 feriti è il bilancio del raid israeliano sul campo profughi diin risposta al lancio dalla zona di otto razzi sullo Stato Ebraico. Una nuova strage su cui Hamas ha chiamato i palestinesi ad «insorgere». L’Idf ha fatto sapere di aver ucciso nel blitz «due alti comandanti» dei miliziani. Ma il procuratore generale di Israele ha aperto un’inchiesta su quello che definisce un «grave incidente». Il blitz «può ostacolare i negoziati», secondo il Qatar. Dure le reazioni dall’Italia. Michael McCaul, deputato americano a capo dell’influente commissione per gli Affari esteri della Camera, ha espresso il sostegno degli Stati Uniti al presidente taiwanese William Lai a fronte «dell’aggressione della Cina».

Chanceler Venezuelano pede destruição do regime fascista em Israel - Chanceler Venezuelano pede destruição do regime fascista em Israel - Caracas, 27 mai (Prensa Latina) O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, afirmou que o regime fascista de Israel deve ser desmantelado imediatamente e os direitos históricos do povo ... prensalatina.br

