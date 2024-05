Guerra? Di che guerra mi sta parlando?

(Di lunedì 27 maggio 2024) Disclaimer: questo è un articolo di opinione che riflette l’idea personale dell’autore e che non ha subito alcuna revisione o modifica da parte di Termometro Politico. L’articolo è a firma del politologo Yamani Eddoghmi, del collettivo “El Transatlántiko” Il 7 ottobre scorso, si è delineato un nuovo scenario all’orizzonte. Uno scenario in cui la morte, o meglio, l’omicidio impunito è diventato parte essenziale della nostra esistenza. Un mondo in cui il carnefice cessa di esserlo e diventa vittima mentre quest’ultima deve giustificarsi. Dopo l’incursione di Hamas nel territorio occupato dall’entità sionista di Israele, quest’ultima ha avuto diverse alternative, ma sfortunatamente ha scelto la più sanguinosa, decimando tutta Gaza e uccidendo così migliaia di persone.

