Gudmundsson Genoa - la cessione è certa | Juv - Inter o Premier

Genoa -Bologna 2-0 Leali 6: passerella meritata per il numero 12 rossoblù che si fa trovare pronto nelle poche occasioni in cui viene chiamato in... calciomercato

Albert Gudmundsson è il protagonista in copertina di Sportweek, il magazine del sabato de La Gazzetta dello Sport. Ecco alcune delle frasi più importanti Albert Gudmundsson è il protagonista in copertina di Sportweek, il magazine del sabato de La Gazzetta dello Sport. Ecco alcune delle frasi più ... calcionews24

GdS - L'Inter fa cassa: giovani e Dumfries (se non rinnova). Bento priorità, i nomi tra esterno e attaccante - GdS - L'Inter fa cassa: giovani e Dumfries (se non rinnova). Bento priorità, i nomi tra esterno e attaccante - Il mercato dell'Inter è già in fase avanzata: Taremi e Zielinski sono prenotati e con il Mondiale per club ci si garantirà lo spazio salariale ... fcinternews

Genoa, tifosi divisi su Gudmundsson. Per trattenerlo va mollato Vitinha - genoa, tifosi divisi su gudmundsson. Per trattenerlo va mollato Vitinha - In discussione anche il riscatto di Spence, che ha un ingaggio molto alto, e il rinnovo a cifre inferiori del contratto di Ekuban ... genova.repubblica

Milan, su Gudmundsson ci sono anche Juve, Inter e Napoli. Il prezzo - Milan, su gudmundsson ci sono anche Juve, Inter e Napoli. Il prezzo - L'islandese è stato un grande protagonista col genoa in questa stagione e piace alle big, Milan compreso. I rossoblù hanno fissato il prezzo ... ilmilanista