Guarin | Sono un alcolizzato in via di guarigione Zanetti c’era nei momenti peggiori

(Di lunedì 27 maggio 2024) Fredysi racconta ai taccuini di ‘Semana’, ammettendo di essere in cura per una lunga dipendenza dall’alcol. L’ex centrocampista dell’Inter vive ora una vita serena, dopo essersi affidato ai medici: “Orafelice, non lo cambierei per nulla al mondo. Vivo giorno per giorno. Voglio davvero poter vivere una vita normale, calma e pianificata. Oggicompletamente in pace e desideroso di vivere la vita di una persona normale, una persona che si alza, si allena, lavora, torna a casa la sera e si riposa“. Sul passato: “Non avevo una vita normale. Niente mi disturba oggi. Vivo una vita in pace con me stessa. Anche se il calciatore non vive una vita normale al 100%. Quando miritirato dal calcio e soprattutto dal modo in cui miritirato, che non era appropriato, mi è rimasta la sensazione: cosa faccio adesso? Per 20 anni il mio obiettivo è stato dedicarmi al calcio ed è quello che so fare.

In una lunga intervista alla rivista Semana, Fredy Guarin ha ammesso di essere in cura per l'alcolismo golssip

Guarin: “Sono un alcolizzato in via di guarigione. Ho perso tutto e ho paura di 2 cose. Zanetti…” - guarin: “sono un alcolizzato in via di guarigione. Ho perso tutto e ho paura di 2 cose. Zanetti…” - Il demone è sempre lì, dietro l'angolo e guarin lo sa bene. "Ora sono felice, non lo cambierei per nulla al mondo. Vivo giorno per giorno. Voglio davvero poter vivere una vita normale, calma e ... fcinter1908

Guarin confessa il suo abisso: “Sono un alcolizzato, ho perso mia moglie, la casa, la famiglia” - guarin confessa il suo abisso: “sono un alcolizzato, ho perso mia moglie, la casa, la famiglia” - Fredy guarin sta lottando con tutte le sue forze per uscire dall'abisso in cui è precipitato per la sua dipendenza da una sostanza che lo ha portato sul punto di autodistruggersi: l'alcol. I problemi ... fanpage