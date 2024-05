Grilli - locuste e pesci hi-tech per aiutare gli animali in pericolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Pisa, 27 maggio 2024 - "Lo scopo dei nostri studi èla natura, dalla quale apprendiamo molto". È con questa premessa che il direttore dell’istituto di Biorobotica della Scuola Sant’Anna, Cesare Stefanini, ha spiegato il motivo dietro la creazione del cosiddetto zoo-robotico: una serie di robot, ispirati agliterrestri e marini, che hanno il compito di salvaguardare l’ecosistema. Professore, state creando robot ispirati agli? "Sì. L’idea parte dall’importanza della biodiversità e dal vedere come l’ecosistema sia messo inperché varie speciesono minacciate nella loro sopravvivenza. Per sintetizzare, noi puntiamo a rafforzare una specie per evitare che l’ecosistema si impoverisca e infatti ci siamo detti ‘e se mettessimo la tecnologia a monitorare la biodiversità’?".