Greca Mytilineos avvia procedura per dual listing a Londra

(Di lunedì 27 maggio 2024) "I nostri advisor, Morgan Stanley e Citi Group, stanno lavorando per effettuare unalla Borsa di". Lo afferma Yiannis Kalafatas, Chief executive director di, società energetica e metallurgica già quotata ad Atene, che ha presentato a Milano il suo programma di investimento ed espansione, anche sull'Italia. "Abbiamo giàto lacon gli advisor e i nostri legali", aggiunge il gruppo greco, che a breve cambierà nome in un'operazione di 'rebranding' internazionale.inoltre prevede di investire, soprattutto nelle rinnovabili, 3,3 miliardi di euro in Italia entro il 2028. In questo momento in Italia il gruppo conta 120 dipendenti diretti e stima di arrivare a 250 entro la fine dell'anno, che diventeranno 400 entro il 2026.

