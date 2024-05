Grazie e fanc***o Thiago Motta lascia Bologna per la Juve la rabbia di Mingardi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) La Champions e poi l'addio. Ha fatto sempre rumorequesta stagione, autore di una stagione meravigliosa col suoprima di salutare la piazza rossoblù con le lacrime agli occhi. Una comunione di sentimenti che è stata ricambiata da un tifoso doc come Andrea. Il cantautore bolognese ha fatto a pezzi l'italo-brasiliano con un lungo post su Facebook: "Quando ce vo' ce vo' e non ce l'ho con nessuno — premette l'83enne — Ma questa festa mancata del 3-3, del commiato e di un terzo posto mancato, soprattutto davanti alla Vecchia Signora, mi ha tolto quella gioia sfrenata che provavo alla fine del primo tempo. Ora che sono più calmo, mi esprimo meglio". Secondo, “Moggi è stato il capro espiatorio di un sistema che usavano tutti — dice ancora — Zhang se mette un piede in Cina gli pignorano anche i maroni, Marotta ne sa una più del diavolo, gli americani del Milan hanno fatto fuori Maldini in un amen, di Lotito è meglio non parlare, per Gasperini a Napoli saranno ca***zi a… mare, gli altri vagano in situazioni economiche discutibili, cioè, fanno goal coi debiti, il Manchester ha oltre mezzo miliardo di sterline di deficit… Di cosa stiamo parlando? Di una melma che a parte qualcuno, noi del, rischia di inghiottire il calcio".