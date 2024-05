Gravissimo per un ictus il camionista che uccise Rebellin

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Wolfgang Rieke, iltedesco che travolse eDavide, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per unischemico che lo avrebbe colpito ieri sera. Oggi, davanti al tribunale di Vicenza, è prevista la prima udienza dibattimentale del processo per la morte del campione di ciclismo. I legali di Rieke hanno presentato istanza di rinvio per legittimo impedimento, che verrà esaminata questo pomeriggio. .