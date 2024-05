Grave per un ictus camionista che uccise Rebellin | oggi prima udienza processo a Vicenza

Wolfgang Rieke , il camionista tedesco che ha travolto e ucciso Davide Rebellin nel 2022, è ricoverato per un ictus subito alla vigilia del processo notizie.virgilio

È Ricoverato in gravi condizioni Wolfang Rieke, il camionista tedesco che travolse e uccise il ciclista Davide Rebellin . Rieke si trova all’ospedale Ca’ Fondello di Treviso dopo aver avuto un ictus ischemico ieri sera, 26 maggio. Al Tribunale di Vicenza oggi è prevista la prima udienza ... open.online

