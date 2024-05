Grandine - frutteti distrutti a Forlì | Stimiamo 80 milioni di danni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio 2024 – Si contano idopo il nubifragio che ha colpito la città sabato pomeriggio. Le maggiori conseguenze le ha registrate il comparto agricolo: “Il territorio forlivese – spiega Alberto Mazzoni, presidente della consulta di Confagricoltura – è stato centrato a più riprese da grandinate e piogge intense in questo mese di maggio. Gli effetti del cambiamento climatico continuano a impattare in maniera pesante sul settore primario e il bilancio di questi eventi avversi è davvero doloroso. A livello provincialecirca 80di euro di”. Nei giorni scorsi la zona più colpita era stata quella di Villafranca: “Ihanno perso l’80% della produzione – continua Mazzoni – e in misura minore a Villagrappa e Villanova dove ladi sabato ha azzerato i frutti”.